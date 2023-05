Difesa: incontro tra i comandanti della Marina di Egitto, Arabia Saudita e Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante della Marina dell’Egitto, il generale Ashraf Atwa, ha ricevuto ieri gli omologhi dell’Arabia Saudita, il generale Fahd bin Abdullah al Ghafili, e del Qatar, il generale Abdullah Hassan al Sulaiti. Lo ha riferito il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”. Il portavoce delle Forze armate egiziane, il colonnello Gharib Abdel Hafez, ha dichiarato in un comunicato stampa che Atwa e Al Ghafili hanno discusso di un rafforzamento della cooperazione tra Egitto e Arabia Saudita nel campo della Difesa, per promuovere gli interessi, sfruttando al massimo il potenziale delle forze navali dei due Paesi. Similmente, con Al sulaiti, Atwa ha parlato dei modi per intensificare la coordinazione tra Egitto e Qatar nel campo della difesa navale. Nel corso delle due visite, sono state ispezionate diverse unità della Marina egiziana, al fine di favorire lo scambio di esperienze tra Il Cairo, Riad e Doha. (Res)