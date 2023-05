Business news: Uruguay, Montevideo ospiterà l'ottava edizione della Settimana dell’energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale dell'Uruguay, Montevideo, ospiterà l'ottava edizione della Settimana dell'energia, che unirà i settori pubblico e privato per discutere dello sviluppo energetico dei Paesi della regione, secondo una dichiarazione del ministero dell'Industria, dell'energia e delle miniere uruguaiano. L'evento sarà guidato dall'Organizzazione latinoamericana per di energia (Olade) e si svolgerà tra il 6 e il 10 novembre di quest'anno. Inoltre, includerà un incontro dei ministri dell'Energia dei Paesi della regione. "La Settimana dell'energia è uno dei principali momenti di dialogo politico e strategico sull'energia a livello regionale, perche riunisce i ministri del settore dei 27 paesi membri di Olade", ha affermato il governo uruguaiano. Il ministro dell'Industria, dell'energia e delle miniere uruguaiano, Omar Paganini, ha detto che l'incontro permetterà di "dibattere sulla realtà e sul futuro dell'energia in America Latina". (Res)