Business news: Argentina, avviate le trattative per vendere prodotti a catene di supermercati del Messico

- Aziende esportatrici dell’Argentina hanno avviato trattative con le tre principali catene di supermercati operanti in Messico, Walmart, Soriana e Chedraui, per vendere i propri prodotti. Lo ha riferito il ministro degli Esteri argentino, Santiago Cafiero, citato in una dichiarazione del dicastero. “Più esportazioni significa più lavoro per gli argentini”, ha affermato il titolare della diplomazia, evidenziando come le tre società messicane in questione gestiscano circa l’80 per cento del mercato. (Res)