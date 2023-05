Usa: crisi bilancio, Biden potrebbe tentare la via del 14mo emendamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato ieri che ritiene di disporre dell'autorità di ricorrere al 14mo emendamento della Costituzione Usa per porre fine unilateralmente alla crisi riguardante il tetto di indebitamento dello Stato federale. "Sto guardando al 14mo emendamento per (capire) se abbiamo o meno l'autorità. Io credo di sì", ha dichiarato il presidente durante una conferenza stampa al termine del vertice del G7 a Hiroshima, in Giappone. Nei giorni scorsi lo stesso Biden era parso esprimere perplessità rispetto alla costituzionalità di tale opzione, sollecitata da diversi esponenti del Partito democratico per sbloccare la crisi di bilancio e scongiurare un default. Come evidenziato dalla stampa Usa, una iniziativa unilaterale dell'inquilino della Casa Bianca in materia di spesa e indebitamento pubblico non avrebbe precedenti nella storia del Paese, e aprirebbe le porte ad accuse di incostituzionalità. I sostenitori dell'iniziativa, tra cui i senatori democratici Dick Durbin ed Elizabeth Warren, sminuiscono però tale prospettiva, sostenendo di aver già consultato in proposito esperti di diritto costituzionale, ricevendo pareri rassicuranti. I Repubblicani, che controllano la Camera dei rappresentanti Usa e chiedono di vincolare l'innalzamento del "tetto al debito" a misure di consistente taglio della spesa pubblica, hanno già avvertito che un ricorso di Biden al 14mo emendamento costituzionale innescherebbe un'azione legale immediata. (segue) (Was)