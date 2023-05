Usa: mistero sulla morte dell'ad di una società tecnologica in California

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I familiari di di Beau Mann, amministratore delegato 39enne di una società tecnologica il cui corpo senza vita è stato ritrovato lo scorso 8 maggio a Santa Monica, in California, hanno organizzato ieri una veglia funebre per chiedere alle autorità di chiarire le circostanze della vicenda. Mann, imprenditore digitale di Los Angeles, era sparito da tempo: l'ultima volta era stato visto in vita il 30 novembre 2021 a Los Angeles, e da allora se ne erano perse le tracce. I suoi resti sono stati trovati all'inizio di questo mese in una proprietà abbandonata a Santa Monica Boulevard, ma sulle cause del decesso non è stata ancora fatta chiarezza. Mann aveva fondato SoberGrid, una app progettata per sostenere il recupero dei tossicodipendenti. Prima di sparire, l'uomo era impegnato nei preparativi in vista del matrimonio con la sua compagna. Il mese scorso in California è stato ucciso un altro imprenditore del settore digitale, Bob Lee, accoltellato in una strada di San Francisco. (Was)