Cina-Giappone: Pechino convoca ambasciatore giapponese in risposta al vertice del G7

- Il viceministro degli Esteri della Cina, Sun Widong, ha convocato l'ambasciatore giapponese a Pechino, Hideo Tarumi, per protestare contro "il clamore in merito alle questioni riguardanti la Cina" che ha caratterizzato il vertice dei capi di Stato e di governo del G7 a Hiroshima. Lo ha reso noto con un comunicato il ministero degli Esteri cinese. Sun ha accusato il Giappone e gli altri Paesi del G7 di aver assunto "attività e dichiarazioni congiunte (...) tese ad ingiuriare e attaccare la Cina, interferendo esplicitamente negli affari interni cinesi, violando i principi di base del diritto internazionale e lo spirito dei quattro documenti politici sottoscritti da Cina e Giappone", ovvero la Dichiarazione congiunta bilaterale del 1972. Il viceministro ha inoltre accusato il Giappone di aver intrapreso in seno al G7 iniziative "lesive della sovranità, della sicurezza e degli interessi di sviluppo della Cina". "Il Giappone dovrebbe correggere la propria comprensione della Cina, abbracciare l'autonomia strategica, aderire ai principi dei quattro documenti politici e promuovere davvero lo sviluppo stabile delle relazioni bilaterali", afferma la nota ministeriale. Ieri Pechino ha espresso "forte insoddisfazione" per il comunicato diffuso dai leader del G7, che definisce le vaste rivendicazioni territoriali della Cina nel Mar Cinese Meridionale "del tutto prive di basi giuridiche", e condanna le "attività di militarizzazione" della prima potenza asiatica nella regione. (Cip)