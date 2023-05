Corea del Sud: esportazioni in calo del 16,1 per cento nei primi 20 giorni di maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud hanno registrato una contrazione del 16,1 per cento su base annua nei primi 20 giorni del mese di maggio, confermando la stagnazione dell'industria dei semiconduttori causata dal calo della domanda globale. Lo certificano i dati pubblicato oggi dal Servizio delle dogane coreano, secondo cui nei primi 10 giorni di questo mese le spedizioni in uscita sono ammontate a 32,4 miliardi di dollari, contro i 38,6 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Le importazioni sono calate del 15,3 per cento a 36,7 miliardi di dollari, risultando in un disavanzo di 4,3 miliardi di dollari. Le esportazioni di microchip, una delle voci primarie dell'export coreano, sono calate del 35,5 per cento su base annua a 4,26 miliardi di dollari. In forte calo anche le esportazioni di prodotti petroliferi e di acciaio. (segue) (Git)