Corea del Sud: esportazioni in calo del 16,1 per cento nei primi 20 giorni di maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato a marzo un attivo delle partito correnti di 270 milioni di dollari, per effetto della riduzione del deficit della bilancia commerciale e dei dividendi pagarti all'estero. Lo certificano i dati preliminari pubblicati dalla banca centrale coreana. A febbraio il Paese aveva registrato un passivo delle partite correnti pari a 520 milioni di dollari, mentre gennaio si era chiuso con un record negativo di 4,21 miliardi di dollari di passivo, per effetto della stagnazione globale delle esportazioni. A marzo le esportazioni della Corea del Sud hanno registrato una contrazione del 13,6 per cento su base annua a 55,11 miliardi di dollari. (Git)