Usa: Jeffrey Epstein minacciò Bill Gates di rivelare una sua relazione extraconiugale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jeffrey Epstein, il famigerato finanziere noto per i suoi traffici sessuali e la sua rete di influenti conoscenze, morto in carcere in circostanze sospette nel 2019, minacciò il co-fondatore di Microsoft Bill Gates di rivelare una sua relazione extraconiugale. Lo scrive il quotidiano "Wall Street Journal", che cita fonti a conoscenza della vicenda. Secondo il quotidiano, Gates ebbe una relazione con una giocatrice di bridge russa nel 2010. Epstein venne a conoscenza della relazione tre anni più tardi, quando finanziò gli studi informatici della donna. Nel 2017, il finanziere scrisse a Gates chiedendogli di rimborsare i costi sostenuti: proprio in quell'occasione, Epstein avrebbe minacciato il co-fondatore di rivelare la relazione. Secondo il quotidiano, il ricatto seguì un tentativo di Epstein di coinvolgere Gates ad aderire a un fondo di beneficenza multimiliardario con JpMorgan Chase. Le relazioni personali e filantropiche tra Epstein e Gates sono ben note, e hanno giocato un ruolo nella separazione di quest'ultimo dalla ex moglie Melinda, che ne ha parlato pubblicamente lo scorso anno. (Was)