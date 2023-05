Thailandia: tasso di disoccupazione ai minimi da tre anni grazie a ripresa turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione della Thailandia è calato all'1,05 per cento nell'ultimo trimestre del 2022, ai minimi da tre anni grazie alla ripresa del settore del turismo. Lo certificano i dati del Consiglio nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Nesdc). Il tasso di occupazione è aumentato del 2,4 per cento nel primo trimestre di quest'anno. La Thailandia non registrava un tasso di disoccupazione altrettanto basso dal primo trimestre 2020. Il Paese conteggia però come disoccupati soltanto quanti non lavorano nemmeno un'ora durante la settimana oggetto del sondaggio. (segue) (Fim)