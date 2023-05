Singapore: premier Lee positivo al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, ha contratto per la prima volta il Covid-19. Lo ha riferito il premier in persona tramite un messaggio sul social media Facebook: "Sono risultato positivo al Covid-19 per la prima volta questa mattina", ha scritto il premier, che ha appena fatto rientro da un viaggio ufficiale in Sudafrica e Kenya. "Sto generalmente bene, ma i dottori mi hanno consigliato di isolarmi sino a quando sarò asintomatico". Il 71enne Lee ha anche riferito che data la sua età i medici hanno optato per un trattamento con il farmaco antivirale Paxlovid. Il ministro si era sottoposto a un richiamo della vaccinazione contro il Covid-19 lo scorso novembre. (Fim)