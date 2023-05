Usa: debito, Biden incontrerà McCarthy domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, incontrerà domani il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, per continuare le discussioni tese a trovare un accordo che consenta di alzare il tetto del debito federale, evitando così un default che potrebbe verificarsi già dal primo giugno. Lo ha confermato dalla Casa Bianca, al termine di una telefonata tra i due mentre Biden sta tornando negli Stati Uniti dal Giappone, dove ha partecipato al summit dei leader del G7. Nel frattempo, gli staff della Casa Bianca e dei leader del Congresso si riuniranno nuovamente tra circa due ore, per continuare le trattative. (Was)