Business news: Brasile, ministro Finanze prevede crescita pil all'1,9 per cento nel 2023

- L'economia del Brasile dovrebbe crescere dell'1,9 per cento nel 2023. Lo ha detto il ministro delle Finanze nel Brasile, Fernando Haddad, anticipando i dati del bollettino MarcoFiscale che sarà diffuso a breve dal ministero. "Abbiamo spazio per crescere quest'anno dall'1,8 e il 2 per cento. La proiezione del dipartimento di Politica economica è dell'1,9", ha dichiarato Haddad in audizione alla Camera dei deputati. Il governo rivede dunque al rialzo la precedente proiezione, pubblicata a marzo 2023, in cui stimava un'espansione del pil pari all1,6 per cento. Il Brasile secondo i dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Ibge) ha chiuso il 2022 con un ritmo di crescita superiore alle attese, al 2,9 per cento, e in linea con una tendenza economica mondiale, si prepara a un rallentamento per l'anno in corso. (Res)