Grecia: Nuova Democrazia vince le elezioni parlamentari con il 40,8 per cento dei consensi

- Il partito di stampo conservatore Nuova Democrazia ha vinto le elezioni parlamentari in Grecia con il 40,8 per cento dei consensi. Lo attestano i dati diffusi dal ministero dell’Interno ellenico. La forza politica guidata dal premier greco, Kyriakos Mitsotakis, si è imposta con circa 20 punti percentuali in più sulla coalizione di sinistra radicale di Alexis Tsipras, Syriza-Alleanza progressista, che si è fermata al 20 per cento delle preferenze. La formazione di centrosinistra Movimento per il cambiamento (Pasok), guidata da Nikos Androulakis, ha raccolto l’11,5 per cento dei voti, attestandosi come terza forza parlamentare. A conquistare l’accesso all’organo legislativo ellenico, che prevede una soglia di sbarramento pari al 3 per cento, sono anche il Partito comunista della Grecia (Kke), presieduto da Dimitris Koutsoumpas, al 7,2 per cento, e la forza di stampo nazionalista di Kyriakos Velopoulos, Soluzione greca, al 4,4 per cento.(Gra)