Usa: 3 morti in una sparatoria a Kansas City

- Tre persone hanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite in una sparatoria verificatasi ieri in un locale notturno a Kansas City, nello Stato Usa dello Stato Usa del Missouri. Lo ha reso noto il dipartimento di polizia locale, secondo cui la sparatoria si è verificata all'1:45 (ora locale). Due delle quattro vittime sono morte sul posto, e una terza dopo il ricovero in ospedale. Le circostanze che hanno portato alla sparatoria non sono ancora chiare. (Was)