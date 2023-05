Business news: Argentina, Banca centrale aumenta il tasso di riferimento al 97 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come anticipato domenica, la Banca centrale argentina (Bcra) ha aumentato di sei punti percentuali il tasso di riferimento, portandolo al 97 per cento. Si tratta della misura principale di un pacchetto disegnato nel fine settimana dal governo del presidente Alberto Fernandez per contrastare la corsa dell'inflazione, che ad aprile è cresciuta del 108,8 per cento su anno (+8,4 per cento su mese). La misura dovrebbe inoltre rendere più attrattiva l'investimento in titoli della divisa nazionale, il peso, passo necessario per cercare di frenare l'emorragia di moneta straniera, dollaro in primis. Il pacchetto prevede - tra le altre cose - interventi per promuovere il consumo con acquisti a rate, di aumentare i controlli sulle operazioni di mercato interno e con l'estero, agevolazioni per regolarizzare i debiti con il fisco e altre manovre per aumentare le riserve monetarie. Misure che, ha detto Massa, saranno accompagnate da altre iniziative da illustrare nel corso della settimana. (Res)