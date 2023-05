Ucraina: Zelensky, usciamo più forti dal fine settimana, G7 ha ascoltato nostra voce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un fine settimana intenso da cui l'Ucraina esce più forte. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio pubblicato sui suoi profili social. "Oggi, qui a Hiroshima, l'Ucraina ha partecipato con onore ai lavori del G7. Il tema dell'Ucraina è fondamentale, il rispetto per tutti gli ucraini è speciale. Sono grato al G7", ha detto Zelensky che ha sottolineato l'importanza dei colloqui con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ma anche con altri leader con cui le occasioni di colloquio in quest'anno e mezzo di conflitto sono state di meno. Fra questi il presidente dell'Indonesia Joko Widodo, che Zelensky ha definito "significativo" e con il presidente della Corea del Sud con cui si è riscontrato che "c'è del potenziale per solide relazioni". Il presidente ucraino ha citato anche i colloqui con il premier Justin Trudeau, così come i leader di Vietnam e Australia. "Abbiamo parlato separatamente e in dettaglio con il primo ministro del Giappone Fumio Kishida", con cui "rafforzeremo la cooperazione". "Il mondo avverte la nostra posizione. Garanzie di protezione e sicurezza, il ritorno di tutti i nostri territori, l'attuazione della nostra Formula di pace. Abbiamo un'intesa con la maggioranza mondiale su ogni punto importante per l'Ucraina. E insieme aumenteremo il potenziale dell'Ucraina", ha concluso Zelensky. (Kiu)