Grecia: risultati parziali, Nuova Democrazia in vantaggio su Syriza del 20 per cento

- Mentre lo spoglio dei voti delle elezioni parlamentari in Grecia si avvicina alla conclusione, si consolida la netta distanza tra il partito del premier ellenico Kyriakos Mtsotakis, Nuova Democrazia, e la coalizione di sinistra radicale di Alexis Tsipras, Syriza-Alleanza progressista. Secondo i dati del ministero dell’Interno greco, al 70 per cento dello scrutinio Nuova Democrazia ottiene il 40,8 per cento delle preferenze elettorali, mentre Syriza-Alleanza progressista il 20 per cento. A seguire, si trova la coalizione di centrosinistra Movimento per il cambiamento (Pasok), guidata da Nikos Androulakis, con l’11,8 per cento dei consensi. Stando ai risultati parziali, dovrebbero superare la soglia di sbarramento parlamentare (al 3 per cento) anche il Partito comunista della Grecia (Kke), presieduto da Dimitris Koutsoumpas, al 7 per cento, e la forza di stampo nazionalista di Kyriakos Velopoulos, Soluzione greca, al 4,5 per cento.(Gra)