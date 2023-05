Business news: Brasile, Fmi sostiene riforma fiscale governo Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) sostiene la proposta di riforma fiscale presentata dal governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, attualmente in discussione in parlamento, e stima che il Brasile chiuderà il 2023 con un'espansione dell'1,2 per cento e del 2 per cento nel 2024. Le valutazioni sono contenute nel rapporto periodico sull'economia del Brasile, noto come Articolo IV. "La crescita nel 2023 sarà più moderata del 2,9 per cento registrato nel 2022, ma si prevede una ripresa il prossimo anno e nel medio termine. L'inflazione primaria è rapidamente diminuita rispetto al picco dello scorso anno, ma l'inflazione di fondo (core) rimane elevata. L'inflazione complessiva dovrebbe convergere verso l'obiettivo entro la metà del 2025. Un solido sistema finanziario, ampie riserve di liquidità da parte del settore pubblico e adeguate riserve internazionali saranno in grado di sostenere la resilienza", riferisce l'Fmi. (Res)