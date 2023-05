Business news: Messico, Lopez Obrador riassegna carattere di "sicurezza nazionale" a grandi opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha firmato giovedì un decreto che definisce alcune grandi opere di interesse "pubblico" e "sicurezza nazionale". Il provvedimento, che consente al governo di dare ai cantieri il carattere di opere prioritario, è stato adottato poche ora dopo la Corte Suprema aveva bocciato un analogo decreto firmato nel 2021. L'alta corte aveva stabilito a maggioranza che le condizioni di riservatezza applicate sui contratti relativi alle opere infrastrutturali violavano il diritto alla libertà di informare esercitato dall'Istituto nazionale della trasparenza, accesso all'informazione e protezione dei dati personali (Inai). Lopez Obrador, determinato a chiudere entro la fine del sessennio presidenziale (il 31 dicembre 2023) i cantieri da lui inaugurati, ha emesso un nuovo decreto specificando, caso per caso, le ragioni per cui le opere sono da considerarsi strategiche e da tutelare per la "sicurezza nazionale". (Res)