Business news: Colombia, vicepresidente Marquez conclude tour africano, verso apertura ambasciate in Sudafrica ed Etiopia

- La vicepresidente colombiana, Francia Marquez, ha concluso un lungo tour africano, che l’ha vista fare tappa nell’ordine in Sudafrica, Kenya ed Etiopia. I governi di Etiopia e Colombia hanno firmato un memorandum d'intesa per lavorare insieme e intensificare la cooperazione nei settori del commercio, degli investimenti, del turismo, dell'aviazione e della tecnologia. L'accordo, riferisce l'emittente statale etiope "Fana", è stato siglato dalla vicepresidente colombiana e dal vicepremier e ministro degli Esteri etiope Demeke Mekonnen. Le parti, si legge in una nota, hanno espresso il loro apprezzamento per la decisione della Colombia di riaprire la sua ambasciata in Etiopia dopo 50 anni, ricordando che i due Paesi hanno esperienze simili nei forum internazionali. (Res)