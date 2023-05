Business news: Ecuador, presidente Lasso annuncia riforma tributaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ecuador, Guillermo Lasso, ha annunciato il suo primo decreto dopo la decisione di sciogliere il parlamento: una riforma tributaria per ridurre le imposte. “Ho firmato il primo decreto legge di urgenza economica per ridurre le tasse, rafforzare l'economia di 460mila famiglie ecuadoriane con quasi 200 milioni di dollari torneranno nelle loro case", ha detto il presidente nel suo messaggio alla nazione con cui ha annunciato lo scioglimento dell'Assemblea nazionale e la richiesta di elezioni anticipate. Il decreto sarà inviato alla Corte costituzionale e successivamente entrerà in vigore. (Res)