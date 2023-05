Algeria: al via il Forum della società civile, che si terrà a giugno in 58 province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno, in 58 province dell’Algeria, si terrà il Forum della società civile per il dialogo, la cittadinanza attiva e lo sviluppo locale, con l’obiettivo di affermare il principio di democrazia partecipata. Lo ha annunciato il presidente dell’Osservatorio nazionale algerino della società civile (Onsc), Noureddine Ben Brahem, come riferisce il quotidiano “Al Shourouk”. Oggi, in apertura della quarta sessione ordinaria del Consiglio nazionale dell’Onsc, Ben Brahem ha spiegato che “nel piano di lavoro dell’organizzazione per l’anno in corso, c’è l’avvio, a partire dal prossimo giugno, del Forum della società civile, che si terrà in 58 province per istituire meccanismi di dialogo e trasmetere le inquietudini dei cittadini alle autorità locali”. La società civile, ha aggiunto, è un partner importante per realizzare lo sviluppo locale e per gestire adeguatamente le varie realtà. L’iniziativa comprenderà incontri tra rappresentanti della società civile e le autorità locali. (Ala)