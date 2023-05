Business news: Brasile, Petrobras approva nuova politica prezzi carburanti, "garantirà maggiore flessibilità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha approvato la nuova strategia commerciale per definire i prezzi della benzina e del diesel venduti dalle sue raffinerie, che garantirà alla società "maggiore flessibilità per stabilire i prezzi". La riforma sostituisce la Politica di parità di importazione (Ppi) in vigore dal 2017, secondo cui i prezzi dei carburanti devono per legge seguire il ritmo dettato da alcuni parametri, tra cui quelli fissati sul tabellino dei mercati internazionali. Il nuovo metodo stabilisce che l'aggiornamento dei prezzi non sarà più fatto quotidianamente né seguendo una periodicità prestabilita. L'obiettivo è evitare la trasmissione sui prezzi alla pompa della volatilità congiunturale delle quotazioni internazionali del petrolio e del tasso di cambio tra dollaro e real. (Res)