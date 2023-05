Grecia: Tajani, successo Mitsotakis importante per affrontare insieme sfide europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il successo elettorale del premier della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, è importante per continuare ad affrontare insieme le sfide europee. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, congratulandosi con il leader di Nuova Democrazia per la vittoria ottenuta alle elezioni parlamentari che si sono tenute oggi. “I cittadini greci hanno premiato il lavoro fatto al governo. Un successo elettorale importante per continuare ad affrontare insieme le sfide europee, a cominciare da quelle nel Mediterraneo, nel solco della famiglia del Partito popolare europeo”, ha scritto il titolare della Farnesina.(Gra)