Business news: Brasile, Egitto e India autorizzano importazione nuovi prodotti brasiliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Egitto e India hanno autorizzato l'importazione di nuovi prodotti agroalimentari dal Brasile. Lo riferisce il ministero dell'Agricoltura. In particolare, Il Cairo ha avviato gli acquisti di gelatina e collagene, mentre Nuova Delhi inizierà a importare acai. Dall'inizio dell'anno, il Brasile ha favorito l'apertura di 20 mercati per i prodotti del settore agricolo. Il processo per l'avvio delle esportazioni verso i nuovi mercati è iniziato nel marzo di quest'anno e si è concluso questa settimana. Le vendite di collagene e gelatina in Egitto dovranno essere effettuate da stabilimenti che soddisfino i requisiti Halal. Secondo il ministero, il mercato rappresenta un grande potenziale dato che l'Egitto ha importato circa 6,5 milioni di dollari all'anno di questi prodotti nel 2021 e nel 2022. La bevanda acai spedita in India dovrà essere commercializzata confezionata e non refrigerata. (Res)