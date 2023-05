Business news: Argentina, prestito Fmi pari a 127 volte la capacità di indebitamento del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L' Autorità di controllo dell'Argentina (Auditoría General de la Nación - Agn) ha riferito che l'accordo che l'ex presidente argentino Mauricio Macri ha stipulato con il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rappresentato 127 volte la capacità di indebitamento del Paese. L'informazione è stata diffusa alla stampa attraverso due video. Secondo l'Agn l'accordo "stand-by" di quasi 57 milliardi di dollari è stato "straordinario ed eccezionalmente alto". L'organismo di controllo lo ha definito "l'accordo più grande nella storia dell'Argentina e anche nella storia dell'Fmi". Inoltre, ha affermato che quasi il 30 per cento del prestito è stato utilizzato per far fronte ai deflussi di capitale e che il 71 per cento è stato utilizzato per cancellare servizi di debito a breve termine. (Res)