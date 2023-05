Business news: Brasile-Cile, governi firmano accordo di cooperazione per facilitare esportazione carne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Brasile e Cile hanno firmato il 18 maggio un accordo di cooperazione per facilitare gli scambi commerciali di carne. L'accordo, concluso nell'ambito del trattato di libero scambio tra i due Paesi, prevede l'adozione del sistema di "pre-elenco" per qualificare gli stabilimenti che esportano carne (bovina, suina, ovina e pollame). Lo riferisce il ministero degli Esteri. "Grazie alla nuova norma, l'autorizzazione sanitaria dei macelli per l'esportazione sarà effettuata dal paese esportatore, in conformità con le norme del paese importatore", si legge in una nota. (Res)