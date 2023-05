Maltempo: Bonaccini, spero Stato e governo al nostro fianco, vogliamo ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mi auguro, voglio sperare, che lo Stato e il Governo ci staranno a fianco, perché noi non vogliamo lasciare da sola nessuna persona, dal primo all'ultimo. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, parlando con i giornalisti fuori dalla prefettura a Ravenna dopo l’incontro con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Vogliamo ripartire, ci meritiamo questa attenzione”, ha aggiunto Bonaccini, ricordando che “qui, pochi mesi fa, ci è stato chiesto dallo Stato di realizzare le procedure per il secondo rigassificatore. L'Italia ha chiesto a Ravenna, all'Emilia-Romagna di dare una mano. In 120 giorni, all'unanimità di tutti i partiti, abbiamo detto sì. Adesso abbiamo bisogno noi e sono sicuro che ci diranno sì”. (Rin)