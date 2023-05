Algeria: analisi impatto del terremoto in Siria e Turchia per rivedere sistema antisismico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impatto devastante del terremoto che lo scorso febbraio ha colpito Siria e Turchia sarà analizzato dalle autorità algerine per elaborare un nuovo sistema di sicurezza antisismico. Lo ha dichiarato oggi il direttore generale dell’Autorità nazionale di supervisione tecnica dell’edilizia, Khaled Meziani, alla trasmissione “Sabah Guest” del primo canale nazionale. Per la riduzione dei rischi da catastrofi naturali, l’Algeria si è attenuta finora all’accordo quadro di Sendai, del 2015, che aveva fornito una classificazione dei rischi derivanti da fenomeni naturali, rivedendo le precedenti collaborazioni, in collaborazione con l’Ufficio delle Nazioni unite per la riduzione del rischio di catastrofi (Undrr). L’Algeria, inoltre, nel 2004 aveva elaborato una definizione dei rischi maggiori, in particolare per le regioni settentrionali del Paese. (Ala)