Grecia: risultati parziali elezioni, Nuova Democrazia in testa con il 41 per cento

- Quando è stato scrutinato il 40 per cento dei voti alle urne per le elezioni parlamentari in Grecia, Nuova Democrazia si attesta come primo partito politico, confermando quanto emerso dagli exit poll. Come reso noto dal quotidiano “Kathimerini” sulla base dei dati forniti dal ministero dell’Interno, il partito di ispirazione conservatrice del premier Kyriakos Mtsotakis ha ricevuto il 41 per cento dei consensi. Risulta distanziata invece di quasi 21 punti la colazione di sinistra radicale guidata da Alexis Tsipras, Syriza-Alleanza progressista, che si ferma al 20 per cento. Stando ai risultati parziali, si conferma come terza forza politica del Parlamento ellenico la coalizione di centrosinistra, Movimento per il cambiamento (Pasok), guidata da Nikos Androulakis, con il 12 per cento dei consensi. Le restanti formazioni politiche risultano essere sotto la soglia del 10 per cento.(Gra)