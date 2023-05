Roma: Valditara, violenze e minacce devono essere punite senza se e senza ma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni violenza fisica e verbale è in contrasto con i principi di democrazia, libertà, rispetto della persona che stanno a fondamento della nostra Costituzione e pertanto va duramente condannata da chiunque provenga. Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in riferimento a quanto accaduto venerdì mattina al Liceo Augusto di Roma. "Non solo: violenze e minacce devono essere anche punite senza se e senza ma. Noi staremo sempre dalla parte dei miti contro qualunque prepotente", conclude. (Com)