Business news: Uruguay, governo finanzierà progetto per trasporto merci attraverso idrogeno verde

- Il governo dell’Uruguay finanzierà un progetto per sviluppare la prima impresa di trasporto di merci che utilizzerà l'idrogeno verde come fonte di energia. Si tratta del progetto H24U, presentato da un consorzio formato dalla società Saceem e dal gruppo d'imprese Cir, che avrà a disposizione dieci milioni di dollari concessi in dieci anni per sviluppare "un progetto che integrerà tecnologia di sviluppo e la produzione dell'idrogeno verde in diverse dimensioni e aree produttive", secondo quanto riferito dal ministero dell'Industria, dell'energia e delle miniere uruguaiano. Il progetto prevede un investimento di 43,5 milioni di dollari e il finanziamento sarà fornito dal Fondo settoriale dell'idrogeno verde. Il progetto prevede lo sviluppo, l'ingegnerizzazione e la produzione di idrogeno verde che verrà utilizzato in camion appositamente adattati e destinati al trasporto forestale. Nelle fasi successive, insieme all'impresa Conecta, il progetto potrebbe iniettare idrogeno verde nella rete esistente di Gas natural de Paysandu. (Res)