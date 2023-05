Energia: Macron in Mongolia per sostenere Orano in progetto estrazione uranio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partnership con Orano, colosso che opera nel settore nucleare, è un “elemento strutturale” per la Francia. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando da Ulan Bator, nel corso della prima visita di un capo dello Stato di Parigi nel Paese asiatico. Orano, già presente in Mongolia, sta partecipando a una gara per un progetto di estrazione di uranio su larga scala che deve ancora ottenere l'approvazione del governo mongolo. Tra luglio 2021 e lo scorso dicembre la società Badrakh Energy, frutto di una partnership tra Orano e la società nazionale Mon-Atom, ha operato nel giacimento di Zuuvch Ovoo che si ritiene, potenzialmente, una delle più grandi miniere del mondo. Macron, durante le dichiarazioni alla stampa con l'omologo Ukhnaa Khurelsukh, ha assicurato che il progetto rispetterà i "migliori standard ambientali e sociali", mentre l'azienda è spesso criticata dai movimenti ambientalisti locali. "La partnership con Orano è un elemento strutturale", e "questo permetterà quindi di estrarre metalli critici estremamente importanti", ha aggiunto il titolare dell'Eliseo riferendosi all'obiettivo di "sovranità energetica" per la Francia. (Frp)