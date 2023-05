Maltempo: Foti (Fd'I), visita Meloni segno vicinanza e impegno concreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi in visita in Emilia-Romagna, "arrivano parole chiare e determinate che rassicurano cittadini e imprese delle zone colpite dall'alluvione". Lo ha evidenziato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. Questo governo, ha aggiunto "non lascerà sola l'Emilia Romagna e il suo popolo forte e coraggioso. Le misure annunciate -dal blocco della riscossione e degli adempimenti fiscali che andranno in Cdm già martedì, agli interventi anche per gli indennizzi una volta che si avrà la stima completa dei danni- confermano l'intenzione di far ripartire subito la regione. Grazie all'attenzione ottenuta da Meloni al G7 in Giappone in queste ore stiamo anche ricevendo non solo grandi attestati di solidarietà ma anche aiuti concreti a livello internazionale. Il grande popolo dell'Emilia Romagna saprà risollevarsi e risorgere più forte di prima". (Rin)