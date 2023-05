Libano: media, esercitazioni militari del partito sciita Hezbollah nel sud del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito sciita libanese Hezbollah ha effettuato oggi esercitazioni militari nei pressi di Mlita, nel sud del Libano, in previsione della “festa della Resistenza” che sarà celebrata il prossimo 25 maggio. Lo ha riferito il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, aggiungendo che la stampa locale e internazionale è stata invitata ad assistere alla “simulazione”. Durante le esercitazioni, Hezbollah ha messo in mostra gli equipaggiamenti militari e le armi a sua disposizione, come mortai e droni, mentre i suoi miliziani hanno sfilato a bordo di veicoli militari o di motociclette. Tra le dimostrazioni proposte, inoltre, Hezbollah ha simulato un attacco contro una località israeliana, sparando proiettili contro obiettivi marcati con la stella di David. Infatti, la festa della resistenza commemora il 23 anniversario dalla liberazione del Libano meridionale dalle Forze di difesa israeliane (Idf). Il presidente del Consiglio esecutivo di Hezbollah, Hachem Safieddine, ha dichiarato ai giornalisti presenti: “Diciamo a Benjamin Netanyahu (il primo ministro israeliano) e alla sua squadra di governo che abbiamo visto le sue capacità e sappiamo che non saranno in grado di essere decisivi”. Successivamente, rivolgendosi ai miliziani, ha assicurato che le armi che impugnavano “sarebbero rimaste nelle loro mani fino alla realizzazione della vittoria promessa da Hasan Nasralla”, segretario generale del partito. Ai Libanesi, quindi, Safieddine li ha esortati a “rassicurarsi, perché la resistenza è presente per proteggere il Libano e la sua sovranità”. Oltre alle aspre critiche da parte delle forze politiche libanesi, in particolare del leader del partito maronita Kataeb, Sami Gemayel, il portavoce arabofono delle Idf, Avichay Adraee, ha definito le esercitazioni di Hezbollah come “una sfida per il governo e lo Stato libanese e per gli impegni che hanno preso”. Infatti, ha aggiunto, Israele è “abituata a questo genere di minacce”. (Lib)