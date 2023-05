Libia: generale Haftar incontra l’ambasciatore di Francia, focus su situazione nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) acquartierato a Bengasi, ha ricevuto oggi nel suo quatier generale l’ambasciatore di Francia in Libia, Mustafa Maharaj. Lo ha riferito il quotidiano libico “Al Wasat”, citando un comunicato dell’ufficio stampa del Comando generale dell’Lna. Secondo il comunicato, durante l’incontro, i due hanno passato in rassegna gli ultimi sviluppi della situazione in Libia, ma non sono stati diffusi ulteriori dettagli al riguardo. L’incontro tra Haftar e Maharaj è avvenuto quattro giorni dopo i colloqui tra l’ambasciatore francese e il capo del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi. I due avevano discusso dei rapporti tra i due Paesi e degli sviluppi del piano presidenziale per tenere le elezioni del 2023, attraverso percorsi economici e di riconciliazione. Infine, Menfi e Maharaj avevano valutato i progressi del cosiddetto "percorso militare e di sicurezza", ossia del processo per unificare l'esercito e integrare le milizie nelle istituzioni. (Lit)