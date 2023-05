Business news: Brasile, Petrobras conferma studio per elaborare nuova politica dei prezzi carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha confermato l'avvio delle discussioni interne per l'elaborazione di una nuova politica per la definizione dei prezzi dei carburanti. Lo riferisce l'azienda in una nota divulgata nella serata di domenica 14 maggio. "I cambiamenti saranno analizzati dal Comitato esecutivo all'inizio della settimana e potrebbero portare a una nuova strategia commerciale". Secondo il comunicato "eventuali modifiche saranno basate su studi tecnici, nel rispetto delle pratiche di governance e delle procedure interne applicabili". (Res)