Grecia: fonti stampa, Mitsotakis restituirà subito il mandato per nuove elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Grecia e leader di Nuova Democrazia, Kyriakos Mtsotakis, nonostante quella che dovrebbe essere, stando ai risultati parziali, una vittoria schiacciante su Alexis Tsipras e Syrizia-Alleanza progressista, dovrebbe restituire subito il mandato al presidente della Repubblica, Katerina Sakellaropoulou, al fine di indire nuove elezioni. È quanto riferisce il quotidiano “Kathimerini”, citando fonti interne a Nuova Democrazia. L’obiettivo di Mitsotakis per conquistare la maggioranza assoluta del Parlamento senza dover ricorrere ad alleanze è quello di ottenere il cosiddetto “premio” del sistema di rappresentanza rafforzata, che tornerà in vigore proprio alla prossima tornata elettorale, regalando al primo partito fino a 50 seggi. Le prossime elezioni, secondo le fonti citate da “Kathimerini”, si potrebbero tenere già il 25 giugno, in anticipo rispetto alla data del 2 luglio ipotizzata nelle ultime settimane.(Gra)