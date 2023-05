Roma: Baglio-Palmieri (Pd), città è più pulita, soddisfazione per dati Acos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Roma è più pulita: gli indicatori di pulizia relativi al periodo gennaio-marzo 2023 non sono mai stati così positivi, è quanto rivela il monitoraggio effettuato periodicamente da Acos, l'agenzia che valuta la qualità dei servizi erogati da Roma Capitale. "Esprimiamo soddisfazione per il lavoro svolto fino ad ora, questo trend positivo dimostra che siamo sulla strada giusta. Sappiamo che c'è ancora tanto lavoro da fare e siamo ben lontani dai nostri obiettivi, per questo continueremo a lavorare senza sosta con coraggio, competenza e responsabilità. Un grazie lo dobbiamo al sindaco Gualtieri, ai vertici e ai lavoratori di Ama, che tra tante difficoltà stanno rimettendo in carreggiata un'azienda che per anni è stata abbandonata a se stessa. Rivolgiamo un ringraziamento anche ai romani e alle romane che stanno facendo la loro parte con attenzione, pazienza e grande spirito di collaborazione", affermano la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio e il Presidente della commissione capitolina Ambiente Giammarco Palmieri. (Com)