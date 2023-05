Ue: Tajani domani al Consiglio Affari esteri a Bruxelles (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine del Consiglio, gli Stati membri approveranno inoltre il nuovo Patto in materia di politica di sicurezza e difesa comune (Psdc) civile, un ambizioso progetto per rendere le missioni civili dell'Ue più efficaci, flessibili e integrate con altri strumenti dell'Unione alla luce del mutato contesto di sicurezza. Nel corso della giornata, oltre a partecipare a una discussione sul possibile maggiore ricorso al voto a maggioranza qualificata in ambito Pesc, il vice premier svolgerà una bilaterale con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Avrà anche incontri con altri ministri degli Esteri, anche in preparazione del prossimo Consiglio europeo, con un focus particolare sui temi migratori. (Com)