Egitto: presidente Al Sisi riceve il sultano dell’Oman in visita ufficiale al Cairo

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah Al Sisi, ha ricevuto oggi al Cairo il sultano dell’Oman, Haitham bin Tarik, e la delegazione che lo ha accompagnato nella sua prima visita ufficiale nel Paese. Lo ha riferito l’agenzia di stampa omanita “Ona”. In una conferenza stampa al Cairo, l’ambasciatore dell’Oman in Egitto, Abdullah bin Nasser al Rahbi, ha spiegato che la delegazione che accompagna il sultano è costituita soprattutto da rappresentanti di istituzioni economiche e che la visita ufficiale ha l’obiettivo di costituire un Forum di affari congiunto tra i due Paesi, per promuovere gli investimenti. I settori che rappresentano la maggiore attrattiva, ha aggiunto Rahbi, sono quelli delle energie rinnovabili e dell’idrogeno verde. Inoltre, secondo il quotidiano egiziano “Al Ahram”, si prevede che Al Sisi e Haitham bin Tarik firmino sei protocolli di intesa per la cooperazione bilaterale nei settori dell’istruzione, della giustizia, del patrimonio culturale, dei trasporti, dell’aviazione e del sistema fiscale. La visita di Haitham bin Tarik in Egitto su invito del presidente Al Sisi era stata annunciata lo scorso 17 maggio da un comunicato stampa del Diwan della corte reale, l’ente che collega a livello amministrativo il sultano al governo dell’Oman. Nel giugno del 2022, i due Paesi avevano già firmato nove protocolli di intesa, in occasione della prima visita ufficiale del presidente egiziano in Oman. La cooperazione tra Mascate e Il Cairo, peraltro, è di primaria importanza non solo per le opportunità che gli investitori omaniti potrebbero cogliere in Egitto, ma anche perché in Oman si trovano circa 65.000 lavoratori egiziani. Inoltre, gli scambi commerciali tra i due Paesi sono notevolmente aumentati negli ultimi anni, raddoppiando il loro valore complessivo nel 2022 su base annuale. (Res)