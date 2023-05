Maltempo: Musumeci, Meloni nei luoghi alluvionati conferma attenzione del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo “sta facendo tutto il possibile, assieme al nostro Sistema nazionale di Protezione civile, per alleviare i disagi determinati da questa ennesima tragedia. E la presenza stamane del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui luoghi dell’alluvione è la conferma di quanta vicinanza ci sia alle popolazioni così duramente colpite”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci. “Si lavora senza tregua per liberare i centri abitati e le aziende dalla gran quantità d’acqua ancora giacente. Anche per questo – ha proseguito – abbiamo chiesto alla struttura della Protezione civile dell’Unione europea di mettere a disposizione due potenti idrovore, che si aggiungono alle nostre già operative”. “Al tempo stesso – ha aggiunto –, appena arriverà dalla Regione la documentazione richiesta, avanzeremo alla Commissione europea la istanza per attingere al Fondo di solidarietà”.(Rin)