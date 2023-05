Spagna: Istituto studi economici, spesa pensioni ultimi cinque anni a +1,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di pensioni in Spagna aumenterà a un tasso medio dell’1,5 per cento dal 2025 al 2048, superando la potenziale crescita del Prodotto interno lordo (Pil) fino al 2070. È quanto emerge da un rapporto dell’Istituto di studi economici (Iee) sulla situazione della previdenza sociale in Spagna, ripreso dall’agenzia di stampa “Europa Press”. Secondo i dati, attualmente il sistema pensionistico pubblico spagnolo raggiunge il 13,6 per cento del Pil, registrando un aumento di 9 punti percentuali dal 1977, di cui 1,3 relativi solo agli ultimi cinque anni. Lo Iee prevede che nel 2050 ogni contribuente dovrà pagare 0,6 pensioni, rispetto alle 0,3 del 2019.(Spm)