Usa: Yellen, difficilmente saremo in grado di pagare i nostri conti a metà giugno

- In assenza di un accordo per innalzare il tetto al debito pubblico, difficilmente gli Stati Uniti saranno in grado di pagare i propri conti a metà del prossimo mese di giugno. Lo ha dichiarato la segretaria al Tesoro, Janet Yellen, in un'intervista all'emittente "Nbc", sottolineando l'urgenza di raggiungere quanto prima un accordo con la leadership repubblicana alla Camera dei rappresentanti. Il presidente statunitense Joe Biden ha rinviato gli appuntamenti internazionali in programma dopo il vertice del G7 di Hiroshima, in Giappone, per rientrare a Washington e partecipare ai negoziati. Nelle prossime ore, a bordo dell'Air Force One, dovrebbe avere un colloquio telefonico con il presidente della Camera, Kevin McCarthy. (Was)