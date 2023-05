Grecia: elezioni, per primi exit poll Nuova Democrazia in testa con il 36-40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi minuti dalla chiusura dei seggi elettorali, Nuova Democrazia, il partito conservatore del premier greco Kyriakos Mitsotakis, risulta essere in testa con consensi tra il 36 e il 40 per cento. È quanto emerge dal primo exit poll pubblicato dal quotidiano “Kathimerini”. Secondo i dati, alle spalle di Nuova Democrazia c’è la colazione di sinistra radicale di Alexis Tsipras, Syriza-Alleanza progressista, tra il 25 e il 29 per cento. A seguire, più indietro, vi sono la coalizione di centrosinistra Movimento per il cambiamento (Pasok), di Nikos Androulakis, tra il 9,5 e il 12,5 per cento, il Partito comunista della Grecia (Kke), di Dimitris Koutsoumpas, tra il 6 e l’8 per cento, Soluzione greca, il partito di stampo nazionalista presieduto da Kyriakos Velopoulos, tra il 3,5 per cento e il 5,5 cento, e infine la forza socialdemocratica Fronte della disobbedienza realistica europea (MeRA25), guidata da Yanis Varoufakis, tra il 2,5 e il 4,5 per cento. La soglia di sbarramento per accedere al Parlamento è al 3 per cento. Sulla base dei dati, Nuova Democrazia otterrebbe tra i 121 e i 125 seggi, Syriza-Alleanza progressista tra gli 86 e gli 89 seggi, mentre Pasok 35-36.(Gra)