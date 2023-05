Grecia: exit poll, Nuova Democrazia prima forza parlamentare al 37,5-41,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli ultimi exit poll in Grecia, il partito Nuova Democrazia, guidato dal premier conservatore Kyriakos Mtsotakis, è la prima forza parlamentare con consensi tra il 37,5 e il 41,5 per cento. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini”. Più staccata è invece la coalizione di sinistra radicale di Alexis Tsipras, Syriza-Alleanza progressista, che risulta essere in una forbice tra il 23,5 e il 27,5 per cento. La terza forza in Parlamento, stando ai dati, è il Movimento per il cambiamento (Pasok), la coalizione di centrosinistra guidata da Nikos Androulakis, con consensi tra l’11,5 per cento e il 12,5 per cento. Tutte le altre formazioni politiche elleniche candidate alle elezioni parlamentari risultano essere sotto il 10 per cento. La soglia di sbarramento per accedere all’organo legislativo si attesta al 3 per cento.(Gra)