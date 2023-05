© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEAl Famedio del Cimitero Monumentale si tiene la deposizione di una corona presso il Monumento funebre di Alessandro Manzoni. Partecipano il vicesindaco Anna Scavuzzo e i componenti della Commissione per le Onoranze al Famedio, la Presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi, l'assessora ai Servizi Civici Gaia Romani e l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.Cimitero Monumentale, Piazzale Cimitero Monumentale (ore 12)L'assessore comunale alla casa Pierfrancesco Maran partecipa al tavolo istituzionale sul canone concordato metropolitano.Palazzo Isimbardi, Corso Monforte, 35 (ore 14:30)Si riunisce il consiglio comunale.Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEGli assessori regionali Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Claudia Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) partecipano al convegno "Verso le Olimpiadi 2026: il futuro si fa strada", organizzato da Milano Serravalle-Milano Tangenziali e Ferrovie Nord Milano.Palazzo delle Stelline, Sala Bramante, corso Magenta, 61 (ore 11:30)Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani partecipa alle celebrazioni per il 150° anniversario dalla morte di Alessandro Manzoni.Casa Manzoni, via Gerolamo Morone, 1 (ore 16)VARIEConferenza “La riforma dell'Istruzione e della Formazione Professionale (IeFP). Progetti e iniziative per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro”. Partecipano il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, l'assessore regionale alla formazione Simona Tironi, il presidente di Unione Artigiani, Stefano Fugazza, L'assessore comunale alle politiche del lavoro e sviluppo economico Alessia Cappello, il presidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi Carlo Sangalli,e il Segretario Generale di Unione Artigiani, Marco Accornero.Camera di Commercio di Milano, via Meravigli, 7 (ore 10)Vidas incontra gli studenti di belle arti e presenta un progetto che coniuga cura, arte e bellezza. Prima tappa dell'iniziativa, che coinvolge l'Accademia e la Pinacoteca di Brera, è il lancio di un concorso per giovani artisti che si affianca all'organizzazione di speciali visite guidate alla Pinacoteca per gli assistiti di VIDAS e i loro caregiver. Partecipano James Bradburne, direttore della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Braidense, Giada Lonati e Raffaella Gay, rispettivamente direttrice socio-sanitaria e direttrice comunicazione e progetti culturali di Vidas, Italo Chiodi, docente di disegno e responsabile del Dipartimento Comunicazione e Didattica d'Arte dell'Accademia di Brera.Accademia di Brera, salone Napoleonico, via Brera, 28 (ore 11)Presentazione del libro "Quale università dopo il Pnrr?", con gli autori Marino Regini e Rebecca Ghio. Dopo il saluto del rettore Elio Franzini, ne discutono all'Università Statale di Milano, i due autori dialogano con Andrea Graziosi e Stefano Paleari, moderati da Gianna Fregonara del Corriere della Sera, a cui seguiranno le conclusioni dell'ex ministro dell’Università Maria Cristina Messa.Università degli Studi di Milano, Sala Napoleonica, via Sant'Antonio 12 (ore 11)Conferenza stampa di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino. Intervengono Ignazio La Russa, Presidente del Senato; il Coordinatore Regionale di Fd’I Daniela Santanchè; il Coordinatore Fd’I a Milano Stefano Maullu; il consigliere comunale e parlamentare Andrea Mascaretti, l’onorevole Grazia Di Maggio, il capogruppo di Fd’I a Palazzo Marino Riccardo Truppo e i consiglieri comunali Enrico Marcora, Matteo Forte, Marco Bestetti e Francesco Rocca.Palazzo Marino, Sala Brigida, Piazza della Scala, 2 (ore 11:30)Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presenzia alle celebrazioni del 150 anniversario della morte di Alessandro ManzoniDeposizione di una corona di fiori al Cimitero Monumentale (ore 12)Confronto tra istituzioni, imprese e associazioni in grado di fotografare uno scenario lavorativo complesso con l'iniziativa "Il lavoro che cambia - Felicità, motivazione, benessere e sostenibilità" promossa da Associazione Ricerca Felicità, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Life Gate. Intervengono Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza; Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano; Elga Corricelli ed Elisabetta Dallavalle, co-founder Ricerca Felicità e Simona Roveda, direttore editoriale e comunicazione LifeGate.Confcommercio Milano, Veranda Liberty di Palazzo Castiglioni, corso Venezia, 47 (ore 11:45)Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa alle celebrazioni per il 150° anniversario dalla morte di Alessandro Manzoni.Casa Manzoni, via Gerolamo Morone, 1 (ore 16)Triennale Milano presenta una conversazione tra Paul B. Preciado, filosofo e scrittore, e Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, sui cambiamenti che stanno rivoluzionando i nostri modi di percepire il mondo, sviluppata a partire dai temi affrontati nel libro di Preciado Dysphoria Mundi, diario della transizione planetaria in pubblicazione per Fandango.Triennale Milano, viale Alemagna, 6 (ore 19) (Rem)