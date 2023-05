Maltempo: Lenarcic, Ue vicina all'Italia, grazie a 8 Stati Ue che hanno offerto assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue è solidale con l'Italia a seguito delle forti inondazioni che hanno colpito in particolare l'Emilia-Romagna. Lo ha scritto su Twitter il commissario europeo per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi Janez Lenarcic commentando l'annuncio della mobilitazione di attrezzature di emergenza da parte del Meccanismo di protezione civile dell'Ue in seguito alla richiesta di assistenza rivolta dalle autorità italiane. "Ringrazio i primi soccorritori e gli otto Stati membri dell'Ue che hanno offerto assistenza all’Italia. Un altro esempio di come il Meccanismo di protezione civile dell'Ue sia attivo nei momenti di bisogno", ha scritto Lenarcic. (Beb)