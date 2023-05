Grecia: ministero Interno, affluenza alle 17 pari al 48,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’affluenza registrata alle elezioni parlamentari in Grecia alle 17 locali (16 italiane) è pari al 48,7 per cento. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, sulla base dei dati forniti dal ministero dell’Interno. La rilevazione tiene conto dell’82 per cento dei seggi elettorali complessivi, che sono circa 21 mila. Le urne nel Paese balcanico sono state aperte alle 7 ora locale (le 6 in Italia) e chiuderanno alle 19 (18 italiane). Gli aventi diritto al voto che risiedono all’estero hanno espresso la loro preferenza alle urne nella giornata di ieri.(Gra)